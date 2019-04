Riigikogu liikmed on moodustasid 13 parlamendi- ja 5 toetusrühma

Eesti–Suurbritannia parlamendirühma esimees on Maris Lauri ning aseesimehed Yoko Alender ja Kersti Sarapuu. Parlamendirühma kuuluvad Arto Aas, Annely Akkermann, Jüri Jaanson, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Martin Helme, Kaja Kallas, Johannes Kert, Eerik- Niiles Kross, Aivar Kokk, Leo Kunnas, Ants Laaneots, Alar Laneman, Jürgen Ligi, Jaak Madison, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Heidy Purga, Taavi Rõivas, Sven Sester, Andres Sutt, Aivar Sõerd, Raivo Tamm ja Tarmo Tamm.

Eesti–Taani parlamendirühma esimees on Yoko Alender ja aseesimees Maris Lauri. Parlamendirühma liikmed on Johannes Kert, Ants Laaneots, Kalle Palling ja Aivar Sõerd.

Eesti–Iisraeli parlamendirühma esimees on Keit Pentus-Rosimannus. Parlamendirühma liikmed on Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Martin Helme, Jüri Jaanson, Johannes Kert, Aivar Kokk, Eerik-Niiles Kross, Jürgen Ligi, Mihhail Lotman, Kristen Michal, Aivar Sõerd ja Vilja Toomast.

Eesti–Venemaa parlamendirühma esimees on Aadu Must ja aseesimees Aivar Sõerd. Parlamendirühma kuuluvad Dmitri Dmitrijev, Maria Jufereva-Skuratovski, Mihhail Korb, Siret Kotka-Repinski, Igor Kravtšenko, Jaak Madison, Erki Savisaar, Helir-Valdor Seeder ja Sven Sester.

Eesti–Moldova parlamendirühma esimees on Erki Savisaar ja aseesimees Sven Sester. Parlamendirühma kuuluvad Siret Kotka-Repinski, Aadu Must, Anneli Ott, Tarmo Tamm, Dmitri Dmitrijev, Viktor Vassiljev, Valdo Randpere, Helir-Valdor Seeder ja Aivar Kokk.

Eesti–Tuneesia parlamendirühma esimees on Dmitri Dmitrijev ja aseesimees Sven Sester. Parlamendirühma kuuluvad Erki Savisaar ja Valdo Randpere.

Eesti–Rumeenia parlamendirühma esimees on Erki Savisaar ja aseesimees Sven Sester. Parlamendirühma kuuluvad Aadu Must, Anneli Ott, Dmitri Dmitrijev, Valdo Randpere, Helir-Valdor Seeder, Ruuben Kaalep ja Aivar Kokk.

Eesti–Prantsusmaa parlamendirühma esimees on Andres Sutt ja aseesimees Hele Everaus. Parlamendirühma liikmed on Kaja Kallas, Kalev Kallo, Johannes Kert, Eerik-Niiles Kross, Maris Lauri, Keit Pentus-Rosimannus, Taavi Rõivas, Kersti Sarapuu, Aivar Sõerd, Kristina Šmigun-Vähi, Raivo Tamm, Tarmo Tamm ja Vilja Toomast.

Eesti–Luksemburgi parlamendirühma esimees on Andres Sutt ja aseesimees Raivo Tamm. Parlamendirühma kuuluvad Taavi Rõivas ja Aivar Sõerd.

Eesti–India parlamendirühma esimees on Sven Sester ja aseesimees Yoko Alender. Parlamendirühma kuuluvad Jüri Jaanson, Aivar Kokk, Erki Savisaar, Andres Sutt, Aivar Sõerd ja Raivo Tamm.

Eesti–Aserbaidžaani parlamendirühma esimees on Sven Sester ja aseesimees Mihhail Korb. Parlamendirühma liikmed on Igor Kravtšenko, Kalle Laanet, Aadu Must, Erki Savisaar ja Aivar Sõerd.