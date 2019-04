Aas, Mölder, Kaljulaid ja Jürgenson lähevad tagasi volikokku

Raimond Kaljulaid teatas, et otsustas taastada oma volitused Tallinna linnavolikogu liikmena ning kuni riigikogu töökoormus ja töögraafik seda lubab, on ta samal ajal ka Tallinna linnavolikogu liige. «Mul ei ole eesmärki asuda linnas valitseva Keskerakonnaga volikogus opositsiooni,» edastas Kaljulaid ja lisas, et tema vastuolu Keskerakonnaga oli riikliku poliitika tasemel ja maailmavaateline. «Leian, et Eesti riigi jaoks on koalitsioon EKRE-ga ülisuur viga, mis kahjustab meie majandust ja liitlassuhteid, vähendab inimeste sissetulekuid ja lõhestab Eesti ühiskonda,» kommenteeris Kaljulaid.