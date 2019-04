EKRE rahvaalgatuse plaan on Keskerakonna nägu

Üks suuremaid muudatusi, mida sündiv Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliit planeerib ellu viia, on rahvahääletuse võimaluste laiendamine. EKRE on seda nimetanud kuldvõtmekeseks, mis aitab lahendada endale soodsalt küsimused, milles koalitsioonikõneluste ajal kokkuleppele ei jõutud.

Idee on selles, et esmalt oleks vaja rahvahääletuse algatamiseks 50 000 kodaniku allkirja. Rahvahääletusele pandud küsimus loetakse vastuvõetuks, kui osa võtab vähemalt 50 protsenti hääleõiguslikest kodanikest ja seaduseelnõu või muu riigielu küsimus on saanud viie protsendi võrra enam toetushääli kui vastuhääli.