Kaja Kallas algatas alternatiivkõnelused

«Päeva lõpuks tahaks sõnastada need väärtused, mille osas me saame kokku leppida, et millele meie valitsus võiks tugineda,» ütles Kaja Kallas enne kõneluste algust Postimehele. Peagi selgus aga, et tegemist ei ole isegi mitte koalitsioonikõnelustega.