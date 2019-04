«Tekib küsimus, miks peaksid liitlased vajaduse korral Eestit kaitsma, kui Eesti on isekas ja tülikas väikeriik»

Eesti on saam«as uut valitsust ja tekkinud on kummaline olukord: president on teinud valitsuse moodustamise ettepaneku peaministrikandidaadile, kellel mingit šanssi valitsust moodustada ei ole. Jüri Ratase juhtimisel on KE-I-EKRE koalitsioonilepe on koos ja ministrikohad jagatud. Kui sageli sellist asja mujal on ette tulnud?

Mulle ei meenu küll ühtegi näidet, et seda oleks niimoodi menetletud. Seda tuleb ikka ette, et valimised võitnud erakond ei moodusta valitsust. Ja selles pole ka midagi demokraatiaga vastuolus olevat. Eesti praeguses olukorras on aga mitu põhjust, mis tekitavad väljaspool Eestis kõrgendatud tähelepanu – ja seda mitte selle pärast, et Reformierakond jääb opositsiooni, vaid selle pärast, et valitsuse moodustavad kolm erakonda, millest üks on radikaalne, äärmuslik, on esitanud seisukohti, mis võib tõlgendada kui demokraatia alustaladele ohtlikke.

Välismeedia hinnang on kriitiline. Kuidas hinnata seda mainekahju, mille uus valitsus on juba alustades sisse võtnud?

Saan oma väliskonktaktide põhjal öelda, et mainekahju on juba tekkinud. Nüüd on väga suur vastutus koalitsioonipartneritel: jälgida, et need liberaaldemokraatiaga vastuolus olevas seisukohad, mida üks partner on väljendanud, ei saaks ellu viidud ega kajastuks valitsuse poliitikas.

EKRE on selgelt väljendanud, et nende jaoks ei ole liberaalne demokraatia väärtus, nad on ka viidanud, et Eesti põhiseadus räägib demokraatiast, mitte liberaalsest demokraatiast. Mida on meil kaotada, kui valitsuserakond positsioneerib end liberaalse demokraatia vastasena?

Eesti põhiseadust on raske iseloomustada teisiti kui liberaaldemokraatlikuna: rahvas esindab võimu, kõigile on tagatud põhiõigused, on tagatud võimude lahusus, kohtusüsteemi sõltumatus, sõnavabadus, meedia sõltumatus – need on liberaalse demokraatia põhimõtted. Liberaalse ja konservatiivse telje vastandumine tekitab päris palju segadust. Liberalismi ründavad konservatiivsed hääled panevad päris palju eri asju ühte patta: näiteks räägitakse konservatiivsetest perekondlikest väärtustest, ja see pole demokraatiale ohtlik. Aga kui jutt läheb selle peale, et suurendada kontrolli kohtusüsteemi üle või piirata meediavabadust, siis tekib küsimus, kas demokraatia, liberaalne demokraatia endiselt kehtib.

Tänaste päevalehtede juhtkirjad on kõnekad: iga väljaanne loeb koalitsioonilepet isemoodi, kuidas loete teie?

Ma pööran kõige rohkem tähelepanu välispoliitikat puudutavale, mis on minu eriala. See osa on väga napisõnaline. Sõnastusega püütakse anda signaali, et on oodata järjepidevust. On ka punkt, et Eesti ei lepi rahvustevahelise vaenuga – see on just see kahtlus, mille praegune koalitsioon on tekitanud.

Missuguseks või kujuneda Eesti välis- ja julgeolekupoliitika, arvestades, et kaitseministriks jääb Jüri Luik ja välisministriks saab Urmas Reinsalu, mõlemad Isamaa poliitikud?