EKRE tahaks liikmesriikidele võrdse arvu kohti europarlamendis

«Selleks, et liikmesriigid oleks võrdse hääleõigusega, tuleb Euroopa Parlamendi koosseis valida nii, et igast liikmesriigist oleks võrdne esindatus,» vahendab ERR-i uudisteportaal EKRE europarlamendi valimiste programmi.

EKRE ridades europarlamenti kandideeriv Jaak Madison ütles ERR-ile, et selle punkti pani programmi tema isiklikult ning kuigi selle saavutamine on ebatõenäoline, on selle mõte osutada liikmesriikide erinevale kohtlemisele.