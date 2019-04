Mida lubab uus valitsus ära teha: teine sammas vabatahtlikuks, õlu ja elekter odavamaks

Pensioni teine sammas muutub vabatahtlikuks

Üks olulisemaid ja kõiki inimesi puudutav otsus on Isamaa lubadus muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks. Kogumispensioniga liitumise kord ei muutu ja inimesed, kellel on kehtiva seaduse järgi kohustus süsteemiga liituda, liidetakse süsteemiga ka edaspidi automaatselt.

Teise samba pensioni kogumist jätkavad inimesed saavad õiguse esitada avaldus, mille alusel kantakse teise sambasse tehtavad maksed edaspidi teise samba fondi asemel otse inimese investeerimiskontole. Teise pensionisambasse kogutud vara võimaldatakse kanda pensioni koguja investeerimiskontole. Väljamaksed teise samba fondidest investeerimiskontole tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul, fondide vahetamisega samadel tähtaegadel. Investeerimiskontolt vahendite väljavõtmine on võimalik igal ajahetkel. Vahendite väljavõtmisel tuleb tasuda tulumaks. Inimestele, kes ei ole teise samba süsteemiga liitunud või on süsteemist väljunud, antakse õigus sellega liituda.

Maksude vähendamine

Leppes on kirjas veel mitmed maksude langetamised, kuid nende puhul on kasutatud väljendit «analüüsime» ehk need lubadused ei ole antud kindlas vormis.

Abielu mõiste sätestamine põhiseaduses

Rahvahääletuse seadustamine

Rahvahääletuse algatamiseks rahva poolt on vaja 50 000 kodaniku allkirja. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, siis ei too see kaasa riigikogu erakorralisi valimisi. Rahvahääletusele pandud küsimus loetakse vastuvõetuks, kui osa võtab vähemalt viiskümmend protsenti hääleõiguslikest kodanikest ning seaduseelnõu või muu riigielu küsimus on saanud viie protsendi võrra enam toetushääli kui vastuhääli. Põhiseaduse muutmine rahvahääletuse kaudu vajab 25 protsendi võrra enam toetushääli kui vastuhääli.