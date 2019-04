Maris Lauri: ärge arvake, et eestlased võtavad II sambast raha ja hakkavad investeerima

«Mina saan II pensionisamba lammutamisest aru järgnevalt. Oled pannud ise aastate jooksul sisse näiteks 1000 eurot (see on see kaheprotsendiline osa), riik on lisanud sellele 2000 eurot (neljaprotsendiline osa). Kokku on sees seega 3000 eurot. Siis võtad välja 3000 ja maksad sellelt 20 protsenti tulumaksu (muidugi kui oled vastavas maksuvahemikus, võid ka enam maksta) ehk 600 eurot ja kätte saad 2400 eurot. Võid korrata: astud uuesti II sambasse, kogud mõned aastad ja võtad jälle raha välja. Võimalik välja arvutada optimaalne tase, seda küll lühiajalises vaates. Lühiajaline küll seniks, kuni töötad,» kirjutas Lauri.

Ta nentis, et pensionile minnes on esimese samba osa väike, kuna inimene on 20 protsendi asemel kogunud 16 protsendi pealt pensioniõigust ja säästudest maksnud võlgu ning lihtsalt hästi elanud. Teisest sambast ei tule midagi ja kolmandast sambast ka mitte, sest tõenäoliselt pole inimene sinna kogunud.

«Kinnisvara? Sul on su oma korter/maja, mida sa loomulikult müüa ei saa ja välja üürida ka mitte. Eriti hull on seis, kui elad mõnes juba nõukogude ajal ehitatud hoones, mis on nii amortieerunud, et keegi seda enam ei renoveeri ja ei osta ka. Lapsed? Neil on omal lapsed, kodulaen ja soov säästa pensionieaks (mille vajalikkust nad loodetavalt su enda pealt näevad). Maksukoormus on tõusnud korralikult, sest tööealisi ja vaid pisut enam neist, kes ei tööta. Nii, et kui oled vähegi südametunnistusega vanem, siis on sul piinlik oma lastelt palju abi küsida. Eks nad aitavad vajadusel, aga saad isegi aru, et oled koormaks,» nentis Lauri.