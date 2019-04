Riigikogu esimees Henn Põlluaas ründas Postimeest ja homoõiguslasi

XIV riigikogu koosseisu esimees Henn Põlluaas kirjutas Facebooki pika postituse, kus ta kaitses end seksuaalvähemuste Sihtasutusese Eesti Inimõiguste Keskus esindaja Kari Käsperi süüdistuste eest, nagu riik neile raha ei annaks. Kari Käsper oli seda teinud Postimehe veergudel, mille tulemusena pidas Põlluaas vajalikuks kritiseerida Käsperit valeväidete ning Postimeest platvormi võimaldamise eest. Põlluaas tõi välja, et Käsper ja Inimõiguste Keskus on see, kes valetab.

Ta kirjutas: «Suures osas tegutsevadki nad riigilt saadud maksumaksja rahadega. Immigratsiooni, nn. mitmekesisuse, kooseluseaduse vastuvõtmise jne toetamine on Inimõiguste Keskuse peamised prioriteedid. Inimõiguste Keskus (EIK) aitab samasoolistel paaridel ning varjupaigataotlejatel riiki kohtusse kaevata, hagisid koostada, neid kohtus esindada jne. Ja riik maksab enda ründamise ise kinni (sic!).»

«EIK projektide sihtfinantseerimine on toimunud peamiselt Eesti riigi, aga ka välisriikide ja ÜRO toetusel, eraannetused moodustasid EIK tuludest 2015. aastal vaid tühised kaks protsenti. Näiteks 2019. aastaks said nad tegevuse toetamiseks riigilt 92 010 eurot. Aastate jooksul on saadud riigilt ilmselt sadu tuhandeid eurosid, ma ei hakanud varasemaid aastaid üksipulki välja otsima.»

«Riigipoolse rahastamise allikad on olnud peamiselt sotside käes olnud ministeeriumid ja nende allasutused. See, et EIK on esitanud taotlusi ja koostanud projekte raha saamiseks ei tähenda, et tegemist ei olegi justkui riigi ja maksumaksja rahaga. Miks peaks riik selliseid asju kinni maksma, samas kui näiteks traditsiooniliste perekonnaväärtuste ees seisev SAPTK pole saanud riigilt mitte ühtegi senti.»

Henn Põlluaas soovis siis kõigile näidata, missugust Postimehe artiklit ta silmas peab, artiklit, kus Käsper olevat need valeväited esitanud, kuid ei suutnud seda enam leida. Frustratsioonist otsustas mees siis ka Eesti suurimale meediaväljaandele pasunasse panna.

«Huvitaval kombel ma Postimehe veebis täna enam seda artiklit ei leia. Kas müts läks piltlikult öeldes varga peas nii lõõmava leegiga põlema, et kustutati ära?» päris võimult teine mees Eestis.

Henn Põlluaasa suurimaks murekohaks ongi just asjaolu, et sihtasutus saaks justkui riigilt raha selleks, et riigi vastu kohut käia. Reformierakondlane Eerik-Niiles Kross, kes on üks kümnetest inimestest, kes Põlluaasa postituse all sõna võttis, püüdis selgitada, kust riigikogu esimehe ja Käsperi avaldused mööda lähevad.

Pöördudes otse Põlluaasa poole, kirjutas Kross: