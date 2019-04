Ülevaade: kes on uue valitsuse ministrid?

Uues valitsuses on peaminister ja 14 ministrit. Mitu Keskerakonna ja Isamaa ministrit jätkavad ka uues valitsuses, EKREsse kuuluvatest valitsuse liikmetest pole ministrikogemust veel kellelgi. Ministrikohad jagunesid koalitsiooni osapoolte vahel võrdselt ehk iga erakond sai viis ministrikohta.

Jüri Ratas

Taavi Aas

Majandus- ja taristuministriks saab senine Tallinna linnapea Taavi Aas, kes on viimased kolm ja pool aastat olnud Tallinna linnapea. Tallinna linnasüsteemis on Aas töötanud viimased 14 aastat. 2005. aastal sai temast Tallinna abilinnapea. 2015. aasta septembrist sai Taavi Aasast Tallinna linnapea kohusetäitja, kuna senine meer Edgar Savisaar sattus korruptsioonikahtlusega uurimise alla. Pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi sai Taavi Aasast Tallinna linnapea.

Jaak Aab

Regionaalministriks saab Jaak Aab, kes oli Jüri Ratase eelmises valitsuses riigihalduse minister. Jaak Aab sai riigihalduse ministriks 2017. aasta juunis pärast seda, kui eelmine minister Mihhail Korb tagasi astus. Jaak Aab astus riigihalduse ministri kohalt tagasi 2018. aasta mais pärast seda, kui politsei tabas ta alkoholi tarvitamise tunnustega sõidukiroolist. Jaak Aabil on ministrikogemus ka varasemast ajast, aastatel 2005-2007 oli ta sotsiaalminister.

Tanel Kiik

Mailis Reps

Jüri Luik

Isamaast jätkab kaitseministrina Jüri Luik, kellel on pikk ministrikogemus juba varasemast. Luik oli kaitseminister ka Jüri Ratase eelmises valitsuses. 1992. aastal sai Jüri Luigest Mart Laari valitsuses portfellita minister, hiljem kaitseminister. Aastatel 1994-1995 oli Jüri Luik välisminister. Jüri Luigel on pikk diplomaadi kogemus, ta on olnud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, NATO juures ja Venemaal.