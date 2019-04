Kaja Kallas: ma ei usu, et minust saab peaminister

Erinevalt EKRE-st, kelle arvates on Kallase valitsuse moodustamise püüdlused farss, Reformierakonna esimees nii ei arva. «Kõik sellised sammud, mis põhiseadusest tulenevad, ka valimised, ei ole farss ja valimiste võitjal on omad õigused, mida meie kavatseme kasutada,» selgitas saatekülaline.

Kallase sõnul on Reformierakonnale oluline näidata alternatiivi. «Kui me teame, et on vähemalt kümme saadikut selles loodavas koalitsioonis (Keskerakond, Isamaa ja EKRE), kellele see koalitsioon absoluutselt ei meeldi, kes ei ole sellega rahul… Ometi riigikogu esimehe või juhatuse valimistel mitte keegi neist ei olnud nii julge, et hääletada oma südametunnistuse järgi,» kritiseeris ta rahvasaadikuid.