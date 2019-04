Eesti 200 nimekirja Euroopa Parlamendi valimistel veab Lauri Hussar

Hussari järel on nimekirjas erakonna juht Kristina Kallas ning erakond Isamaa eelmine esimees ja endine kaitseminister Margus Tsahkna. Järgnevad Liina Normet, Igor Taro, Triin Saag, Kaupo Kutsar, Kristiina Tõnnisson ja Marek Reinaas.

Erakonna põhiloosung valimistel «Eesti on eriline!» keskendub Eesti võimalusele anda Euroopale eeskuju oma rahvuslike väärtuste hoidmisel, julgeoleku tagamisel ning bürokraatia ja ülereguleerimise vähendamisel, teatas erakond.

«Eesti on eriline. Ta on väike ime, mis sündis asukoha ja paljude muude asjaolude kiuste tänu Eesti rahva pingutusele. Meil on, mida Euroopas eest vedada. Me viime rohkem Eestit Euroopasse. Me võitleme e-Euroopa, maailma tipptasemel teadus- ja arendustegevusega, heade ühenduste ja tugeva majandusega Euroopa ning kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemidega tegeleva Euroopa eest,» sõnas Kristina Kallas.

Nimekirja esinumbri Lauri Hussari hinnangul valitseb Euroopas väärtuste kriis, mis võib viia Euroopa Liidu lagunemiseni. «Eesti 200 ei ole poliitkorrektne, me räägime ausalt Euroopa tulevikust. Eesti on Euroopas uuenduste ja tarkade lahenduste lipulaev. Eesti ei tohi saata Euroopa Parlamenti vihkamist õhutavaid populiste,» sõnas Hussar. «Euroopas on vihkav natsionalism ja patriootlik rahvuslus segamini nagu pudru ja kapsad. Me ei ole nõus, et populismi vastu võitlemise sildi all rahvuslust hukka mõistetakse.»

Eesti 200 hinnangul peab Euroopa Liit kindlalt kaitsma oma piire ebaseadusliku sisserände, agressioonide ja küberrünnakute eest. «Turvalisus on meie põhiõigus ja Euroopa Liit on selle garantii. Kui laseme populistidel Euroopa Liitu tükkhaaval laiali lammutada, oleme taas üksi. Me ei tohi olla sinisilmsed,» märkis Margus Tsahkna.

«Me läheme vastu kampaaniale suure energia, värskuse ja null euro suuruse reklaamieelarvega. Arvestades tänast poliitilist lõhestatust Eestis, kus kogu olemasolev poliitiline süsteem on kokku jooksnud veel enne, kui uus Riigikogu koosseis on saanud tööle hakata, on selge, et olemasolevad jõud siit sellest kinnivajunud soomülkast välja ei rabele. Nii nagu enne eelmisi Riigikogu valimisi, on nüüd ehk rohkemgi selge vajadus uue värske jõu järele nii Eesti poliitikas kui Euroopas tervikuna,» sõnas Kristina Kallas.