«Esimene stuudio»: Henn Põlluaas Putiniga ei kohtuks ja Kaalepit ei karistaks

Seekordses saates «Esimene stuudio» küsiti Põlluaasalt, kas ta näeb ühiskonna lõhestatuse pärast endal süüd. Saatekülaline vastas, et tema küll ei näe. «EKRE ei ole ju nende asjade põhjus, vaid pigem meie tekkimine on tagajärg,» arvas Põlluaas.

Kui president Kersti Kaljulaid kavatseb peagi Moskvas kokku saada president Vladimir Putiniga, siis Põlluaas ei kohtuks Venemaa riigipeaga mingil juhul. «Selles kohtumises on nii palju arusaamatut. Me ei tea ju, mis põhjusel ta (Kaljulaid) tegelikult sinna läheb. Me ei tea, mis on need teemad, millest tahetakse rääkida,» märkis Põlluaas.

Ta lisas, et olukorras, kus Venemaa on agressorriik, ei ole kohane, et meie president «anub» visiiti Putini juurde.

Saatejuhi Anna Pihli küsimusele, kas ta on erakonnakaaslast Ruuben Kaalepit riigikogu ees näidatud mitmetimõistetava žesti pärast noominud, vastas Põlluaas, et ei ole. «Sellepärast, et ma leian, et mitte mingisugust pahandust ei ole toimunud. See on järjekordne pastakast välja imetud skandaal, millel mingisugust alust ei ole,» arvas riigikogu esimees ning näitas samuti otse-eetris skandaalset käemärki.

«See tähendab ju heaolu, okeid, kõik on ju tore. See on rõõmu märk,» selgitas Põlluaas.