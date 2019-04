Rohelised valivad endale ka meesjuhi

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) juhatus otsustas kolmapäeval, et korraline üldkoosolek peetakse 27. aprillil Telliskivi loomelinnakus, teatas erakonna esindaja neljapäeval BNS-ile. Lisaks lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine ja valitavate kogude valimisele, on päevakorras ka erakonna esimehe valimised ning sellega seoses põhikirjamuudatuse ettepaneku arutamine.

«Euroopa Roheliste erakondade perel on traditsioon valida erakonna juhi positsioonile kaks inimest korraga - üks mees ja üks naine,» sõnas erakonna praegune juht Züleyxa Izmailova.

«Meie põhikiri seda hetkel ei võimalda, kuid olles juhatuses seda teemat arutanud, oleme jõudnud järeldusele, et see võiks olla mõistlik nii erakonna enda kui ka ühiskonna arengu seisukohalt. Võrdõiguslikkus ei ole ühesuunaline tänav ja seda tasub meeles pidada,» lisas ta.

«Igapäevamuresid on inimestel niigi, aga veel raskem oleks oma senisele tööle käega lüüa ja oma valijate otsa vaata ning öelda, et enam ei jaksa. Komplekteerime üldkoosolekul uued tegusad kogud ja toimkonnad ning hakkame jälle tööga pihta - kõik on oodatud meiega liituma,» sõnas Laane.