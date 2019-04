Tallinna linnavolikogu esimeheks tõuseb Tiit Terik

Ettepaneku teinud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tõi välja, et Terik on töötanud Tallinna linnasüsteemis pikka aega linnaosavanema ametikohal ning panustanud linna juhtimisse volikogu liikmena, olles seejuures Keskerakonna fraktsiooni asejuht. „Tiit on olnud aktiivne mitte ainult poliitikuna, vaid ka kolmandas sektoris, taaselustades õpilasmaleva traditsiooni Eestis. Tallinna elanikud on nii kohalike omavalitsuste valimistel kui ka riigikogu valimistel näidanud, et tema tööd linnaosa vanemana on hinnatud. Usun, et vähemalt sama hästi ja linnaelanike huve silmas pidades juhib ta ka linnavolikogu,« rääkis Ratas.