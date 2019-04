Video: riigikogu ees läks meeleavaldajate ja Peeter Ernitsa vahel sõneluseks

Riigikogu avaistungi puhul kogunesid meeleavaldajad Lossi platsile, et värsketele parlamendisaadikutele meenutada vaba ja demokraatliku ühiskonna põhiväärtusi.

«Alustades koalitsioonikõnelusi EKREga lubasid Keskerakond ja Isamaa oma käremeelsed tulevased partnerid taltsutada. Kolm viimast nädalat on näidanud, et hoopis EKRE on oma partneritele piltlikult öeldes kaabud silmini pähe tõmmanud. Seda näitlikustamaks kingime Keskerakonna ja Isamaa riigikogulastele kaabud,» teatasid meeleavaldajad pressiteate vahendusel.