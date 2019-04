Koalitsioon jaotas ministriportfellid

Nagu EKRE esimees Mart Helme juba varem on viidanud, kaotab tulevane valitsus kolm topeltministeeriumi, mis tähendab, et iga kolmikliidu liige saab peale Keskerakonnale kuuluva peaministrikoha veel neli ministriportfelli. Vajaduse tekkides pole muidugi välistatud, et mõni portfellita ministri koht siiski luuakse, näiteks regionaalministri või riigihalduse ministri, aga miks mitte ka IT-ministri koht. Räägitud on ka väliskaubanduse ministrist.