Reitelmann: EKRE Kõlvartit linnapea kohale ilmselt ei toeta

Urmas Reitelmann, kes juhtis EKRE Tallinna linnavolikogu fraktsiooni, ent hiljuti lahkus volikogust ütles ERRile , et EKRE on siiani väga kriitiliselt meelestatud Tallinna linna juhtimise suhtes ning kui riigikogusse lahkuva Taavi Aasa asemel seatakse linnapea kandidaadina üles Mihhail Kõlvart, siis EKRE tuge sellel pole.

Ta ütles, et kui riigi tasandil on EKRE Keskerakonnaga koalitsiooni loomas, siis selle osas see ei tähenda midagi. «Tallinn vajab põhjalikku muutust, jätkuvalt on linna palgal Edgar Savisaare vürtsiriigist ajast kohutav hord ametnikke,» sõnas Reitelmann ja lisas, et selline hinnang ei käi kõikide ametnike kohta, vaid ülearuste poolitiliste ametikohtade.