Kõlvart kinnitab valimisolekut asuda Tallinna linnapeaks

«Ma arvan, et saan oma valijate heaks teha rohkem Tallinnas kui seadusandliku võimu juures. Olen olnud Kesklinna vanem ainult veidi üle aasta ja liiga palju plaane on veel teostamata. Ma teadvustan, et viimaste nädalate jooksul usaldus meie erakonna vastu on hakanud kõikuma. Saan ka aru, et loobudes riigikogu liikme kohast loobun ma teatud kindlustundest. Ent antud juhul on minu jaoks olulisem taastada inimeste usaldus ja õigustada nende ootused. Ma usun, et Tallinnas, kus meil on tugev ja üksmeelne meeskond, me saame seda teha,» kirjutas Svet kommentaariks.