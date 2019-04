Uuest koalitsioonist rääkima pidanud Jufereva loobus Postimehe stuudiosse tulemast

Kuigi Jufereva-Skuratovski stuudiosse tulek sai varem kaks korda üle kinnitatud, teatas ta täna hommikul Postimehe venekeelsele toimetusele , et Keskerakond otsustas saata saatesse hoopis Mustamäe linnaosavanema Lauri Laatsi.

Postimehe toimetus ei näe stuudiokülalise vahetamiseks põhjust, eriti kui arvestada sellega, et Lauri Laats jääb edasi Tallinna Mustamäe linnaosavanemaks ja riigikogusse ei lähe. Seega ei osale ta isiklikult uues valitsuskoalitsioonis ja ei ole õige inimene kommenteerima uut koalitsiooni.

Varem kokkulepitu järgi pidanuks Jufereva-Skuratovski osalema saates, mille teema on «Miks venelastest keskerakondlased loovad koalitsiooni EKREga?».

Postimees ei ole saanud vastust küsimusele, kas Jufereva-Skuratovski kardab vastata küsimustele, mis on keskerakondlastele ebamugavad teemad. Saate teemad pidid olema muu hulgas järgmised:

Keskerakond ja EKRE teatasid, et ei hakka forsseerima vene koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Kas küsimus on seda väärt, et minna EKREga koos koalitsiooni.