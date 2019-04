ERR: Taavi Aas kavatseb lahkuda linnapea kohalt riigikogu liikmeks

Linnavalitsus teatas kolmapäeva hommikul, et Aas esineb kell 12 algaval pressikonverentsil avaldusega.

Keskerakonda kuuluv Taavi Aas ütles 4. märtsil ERRile , et ei välista ametist loobumist ja riigikokku minekut.

Taavi Aasa otsus minna Tallinna linnapea ametist riigikogu liikmeks annab üha rohkem alust arvata, et Aasale on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa loodavas võimuliidus pakutud mõnda ministrikohta. Lisaks võib selline käik anda hoogu juurde spekulatsioonidele, et Tallinna linnavolikogu juhist Mihhail Kõlvartist võib saada Tallinna linnapea.