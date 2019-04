Sotsid panevad europarlamendi valimisnimekirja paika reedel

SDE esimees Jevgeni Ossinovski on teinud ettepaneku, et sotsiaaldemokraatide valimisnimekirja võiks vedada suursaadik ja diplomaat Marina Kaljurand.

«Viimased riigikogu valimised tõestasid, et meil on jätkuvalt erakondi, kes on võimu nimel valmis minetama oma valijatele antud varasemad lubadused. Sellega peab arvestama iga valimisõiguslik inimene. Kui me tahame, et meie senist avatusele suunatud poliitikat lõhkuma ei hakataks, on inimeste osalemine Euroopa parlamendi valimistel olulisem kui kunagi varem,» ütles Marina Kaljurand.