Võimuliidu loojad pöörasid ühesuunalisele tänavale

Isamaa koosolekul kestis arutelu aga tunduvalt kauem, ning kui Keskerakonna volikogu liikmed ei saanud detailsemat vaadet sündivale võimuleppele, siis Isamaas arutati sel teemal tublisti üle tunni ning esitati ka kriitilisi küsimusi.

Saladust hoitakse viimase hetkeni

On mitmeid põhjusi, miks avalikkus ei ole seni kokku lepitust palju kuulnud ning miks läbirääkijad hoiavad lepet allkirjadeta veel järgmise nädala keskpaigani. Üks neist on ajaline faktor: mida kauem jõuab avalikkus leppe sisuga tegeleda, seda kauem jääb sellise koalitsiooni vastastel aega kriitikaks ja seda suurem on omakorda tõenäosus, et kõhklejaid oma parteis võib juurde tulla. Seega on parem, kui leppe saab kokku vahetult enne neljapäeva, mil on uue võimuliidu koostöö esimene proovikivi ehk riigikogu uue juhatuse valimine.

Seni avalikkuse ette jõudnud plaan valida riigikogu spiikriks Henn Põlluaas EKREst ja aseesimeheks keskerakondlane Enn Eesmaa peab ka praegu paika. Teise riigikogu aseesimehe koht kuulub traditsiooniliselt opositsiooni suurimale jõule ehk praegusel juhul Reformierakonnale.

Kolmapäevaks peab paika saama ka ministeeriumide jaotus ning see, kes saavad ministriteks.

Teine põhjus, miks lepet veel ei ole, on aga see, et kõik polegi veel lõpuni kokku lepitud, kuigi suures plaanis on asjad paigas. Üks olulisemaid lahtisi punkte on see, mis saab Isamaa lubadusest muuta II pensionisammas vabatahtlikuks. Postimehele on viidatud, et kaalutakse varianti, kus iga täisealiseks saanu peab esmalt sambaga siiski liituma, kuid võib mingi aja pärast sambasse kogumise lõpetada ja raha välja võtta. Praeguseks liitunutele tekib samuti võimalus kogu raha välja võtta. Seega – esmalt peab liituma, siis saab ka välja astuda.

Sõnastamise töö jääb sellesse nädalasse ning kolmapäevaks peaks lepe koos olema. Kui erakondade volikogud järgmisel laupäeval uuesti kogunevad, saavad liikmed juba kotti sisse vaadata ja põrsale pilgu heita.

Kolmapäevaks peab koos koalitsioonileppega paika saama ka ministeeriumide jaotus kolme erakonna vahel ning need nimed, kes saavad ministriteks. Postimehele teadaolevalt plaanib uus võimuliit piirduda 12 ministeeriumiga praeguse 15 asemel. Seda kinnitas laupäeval ka EKRE esimees Mart Helme. «Niisugune plaan on. Me ei välista ka samas, et lepime kokku mõne portfellita ministri koha,» ütles ta ERRile. «On mitu varianti laual, mis valdkonnad need võiks olla, alates ITst ja lõpetades regionaalpoliitikaga.»

On üsna tõenäoline, et kohad jagatakse sarnaselt nagu 2016. aastal. Kuna peaministri koht Jüri Ratasele on paigas, teeb järgmise valiku suuruselt teine erakond, milleks on EKRE. Siis valib omale meelepärase ministeeriumi Isamaa. Siis jälle Keskerakond, siis EKRE ning siis Isamaa ja niimoodi edasi, kuni kohad jaotatud.

Küsimus on, kas EKRE-l on täiesti vabad käed endale ministeeriume valida või on mõne portfelli puhul n-ö piirangud, mida EKRE võtta ei saa. Aga võib eeldada, et ka EKRE soovib üht tugevast kolmikust, milleks on rahandus-, sise- ja justiitsministri kohad. Need on ministeeriumid, mille ministri allkiri peab olema igal eelnõul, mis valitsusest välja läheb.