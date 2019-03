Kaljulaid kaalub plaanitava võimuliidu sündides Keskparteist lahkumist

«Kui Keskerakond loobub EKRE-ga koalitsiooni moodustamisest või need kõnelused raugevad iseeneslikult, siis on kõik hästi. Kui aga Keskerakond siiski otsustab tuua EKRE valitsusse, siis muidugi pean mina väga tõsiselt mõtlema selle üle, kas ma üldse näen võimalust erakonnas edasi olla,» kirjutas Kaljulaid neljapäeval enda blogis.

«Mul on väga kurb, et üks erakonna aseesimeestest [Jaanus Karilaid] sisulise dialoogi asemel pakkus, et on valmis kohe teise erakonda soovituskirja kirjutama. Või et erakonda ainult ministrikoha pärast astunud suhtekorraldaja [Janek Mäggi] arutab selle üle, kas minu valitsuskõneluste suhtes eitav seisukoht on ikka eetiline,» kirjutas Kaljulaid blogipostituses, mille pealkirjastas «Karjäär või põhimõtted?».

Kaljulaidi sõnul on spekuleeritud, et ta valmistab ette erakonnavahetuseks. «Ei valmista. Ma usun Keskerakonna põhimõtetesse ja loodan muidugi Keskerakonnas jätkata. Kuid kas mul on ühisosa erakonnaga, mis leiab ühisosa radikaalidega?

Pean analüüsima ka seda, kas ma lähen Riigikokku või mitte. Kui lähen ja ei toeta moodustatavat koalitsiooni, hakatakse ütlema, et see on ebaaus – mandaat on saadud Keskerakonna nimekirjas, tuleb täita erakonna otsuseid! Ent mis siis kui need otsused on valed ja seda peegeldavad ka arvamusküsitlused?,» kirjutas Kaljulaid muu hulgas.

"Kui ma ei lähe Riigikokku ja loovutan koha asendusliikmele, siis ütlevad väga paljud minu poolt hääletanud inimesed, kes on EKRE vastu, et vean hoopis neid alt ja nende hääled lähevad kaduma. Ja neil on õigus.

Loomulikult pean korra uuesti mõtlema ka Euroopa valimiste peale. Kas ma saan oma toetajaid tõhusamini esindada ühena 101-st Riigikogu liikmest või ühena seitsmest Eesti Euroopa saadikust? Selles on küsimus, mitte minu isiklikes ambitsioonides.

Samuti on täiesti selge, et populistide võitlus on üle-Euroopaline ja eesmärk on EL-i lammutamine vähemalt sellisel kujul nagu ta täna on. Seda pean ma Eesti jaoks väga kehvaks perspektiiviks majanduslikus mõttes ja julgeoleku seisukohast ülimalt ohtlikuks.

Kui ma otsustan Euroopa valimistele minna, siis algab kohe vilekoor, et küllap oli kogu minu eelnev tegevus lihtsalt kaval PR ja Euroopa valimiste kampaania. Mis on täiesti alusetu süüdistus. Nagu mind ümbritsevad inimesed hästi teavad - nii see ei ole,» kirjutas Kaljulaid.