«Ma loodan, et see valitsus ei sünni – mitte kunagi»

Miks see meil nii on?

Eks nad sihukesed sültjad olevused ole. Nad ei ole suutnud kunagi ühtegi rühma kõnetada. Suur osa poliitikas on ikkagi propaganda ja demagoogia. Hea küll, demagoogiat ei pea ajama, aga propagandat tuleb teha. Sotside kampaaniad on enamasti lihtsalt aia taha läinud.

Räägime mõne sõna kultuuripoliitikast. Äsja kaks preemiat saanud näitleja ja lavastaja Juhan Ulfsak pidas auhindu vastu võttes kõne, milles hoiatas Eestit Ungari saatuse eest. Tema sõnul toimuvad muudatused kultuuripoliitikas tasapisi, mitte suure pauguga – ning neid ennustav retoorika on juba õhus. Kuivõrd te seda kuulete?

See retoorika on õhus küll. Võiks küsida, missugused on need kultuuripoliitilised muudatud.

Ulfsak viitab eelkõige sellele, et kultuuri saab mõjutada raha kaudu, võtta raha ära väiksematelt.

Just. Aga see ei tule vaikselt ja salamisi. Eesti-suuruses riigis tulevad sellised muutused ühe partsuga, kohe, plärtsti: kultuuriminister läheb kohale ja teatab: sellele või tollele teatrile me järgmisel aastal raha ei anna. Punkt. Raamatukultuuris on suur osa kulkal. Sellel on liikmed, kes otsustavad. Seal on toimunud hiiliv liikumine riigi suunas juba aastaid. Nõukogus on tasapisi suurenenud ministeeriumiga seotud inimeste või kirjanduslike funktsionääride osakaal. See on täpselt sama tendents, mis esimese vabariigi ajal. Need nõukogud määrab kultuuriminister, ja kui tema valib B A asemel, siis ta saavutab sellise nõukogu, mis need otsused ise oma väikeste valgete kätega ära. See käib pauguga.

Kes EKRE poliitikutest võiks sobida kultuuriministriks? Martin Helme? Jaak Madison? Ruuben Kaalep?

Oi ei, jätame nüüd järele. Mul ei ole nii palju kujutlusvõimet, et kujutada Madisoni ette kultuuriministrina. Eestis on olnud traditsioon, et kultuuriminister on loll. Mitte kõik ei ole olnud lollid, aga see on see on ikka pikaajaline traditsioon kahekümnendatest aastatest peale. Kui ma kujutan nüüd ette Madisoni selles rollis, siis… päris jube oleks. Esiteks, ametnikud sõidavad tast lihtsalt üle, ja teiseks võib ta tõepoolest hakata käske ja keelde jagama. EKRE parempoolne tiib on ju selgeks teinud, et vasakpoolset kultuuri pole meil vaja, avangardi ei ole vaja – on vaja rahvuslikku, ülesehitavat kultuuri –seesama jutt, mis oli Pätsi ajal.

Filosoof Leo Luksi nägemus EKRE kultuuriministri kolmest esimesest sammust on selline:

1. Keelustatakse Nietzsche teosed «Gay Science» (sks keeles: «Die Fröhliche Wissenschaft» - VK) ja «Ecce homo»

2. Kooliprogrammist kaotatakse salajast propagandat sisaldav ringi pindala mõõtmise teema – sest seal on mingi ¶ ja r.

3. Vallandatakse Sirbi ja Vikerkaare toimetused, Sirpi asub juhtima Varro Vooglaid ja Vikerkaart Markus Järvi. Ühtlasi paljastatakse uurimise käigus eurokommunistide agent Valle-Sten Maiste, kes on õigupoolest Valle-Dimitri. – Muidugi on see nali – aga kas ikka on?