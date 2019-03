Fotod ja video: salakõnelused? Kaja Kallas arutas kohvikus Kadri Simsoniga «asju»

Peaminister Jüri Ratas oli veel päeval pärast valitsuse pressikonverentsi veendunud, et Kaja Kallase võimalik peaministrikoha loovutamine ei olnud tõsine ettepanek. «Mulle meenub valimiste-eelne situatsioon, kui ta ütles, et Jüri Ratasel pole kompetentsi või ta ei sobi ühelegi valitsuse ametikohale tema valitsuses. Ma ei usu, et nüüd mõne nädalaga selline meelemuutus on tulnud,» ütles Ratas.