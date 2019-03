Video: Ratase sõnul on keerulisi teemasid laual üle kümne

Ratase sõnul peaks enne järgmise nädala neljapäeva saama selgeks, kas koalitsioonikõnelustel osalevatel kolmel erakonnal (Keskerakond, Isamaa, EKRE) on tahet võimuliidu moodustamisega edasi minna. «Riigikogu uue juhatuse koosseisu otsustavad need poliitilised jõud, kes suudavad poliitiliselt kokku leppida. See võiks olla pigem enamuskoalitsioon kui vähemuskoalitsioon,» ütles Ratas.

Ratas ütles videointervjuus Postimehele, et viimastel päevadel on käinud koalitsioonikonsultatsioonidel tõsised arutelud ning laual on olnud keerulised teemad, mida on rohkem kui kümmekond. Ratase sõnul on arutelu all olnud ka justiitsküsimused, kuid ühtegi konkreetset kokkulepet neis asjus veel ei ole. Samuti pole arutelu alla tulnud võimalikud ministrikohad loodavas valitsuses.