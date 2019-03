Seeder: ideaalis võiks koalitsioonilepe sündida enne järgmist neljapäeva

Seeder avaldas lootust, et järgmiseks neljapäevaks on kokku lepitud ka personaalia osas, sest siis seisavad ees riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimised.

Kolmapäeval läksid koalitsioonikõnelused üle südaöö, kuid Seederi sõnul õnnestus keerulistes küsimustes oluliselt edasi liikuda. Koalitsiooniläbirääkijad on aga kokku leppinud, et nad ei avalikusta sõlmituid alamkokkuleppeid enne, kui kõik asjad on kokku lepitud, mille järel käiakse lepe välja tervikuna.