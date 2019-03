Keskerakond: Kaja Kallase peaministritooli pakkumine pole siiras

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnul pole Kaja Kallase pakkumine anda peaministriamet Keskerakonnale laual ning see pole olnud ka siht. «Tegemist on retoorikaga, mis on pigem seotud tänaste konsultatsioonidega kolme erakonna vahel. Samas on kahtlemata põnev teada, kas Kaja Kallase mõttele avaldavad toetust ka tema erakonnakaaslased ning millal võiks Reformierakonna juhatus sellise otsuse Keskerakonnale edastada,» kommenteeris Hanimägi.

Tema sõnul võib sellises pakkumises näha pigem avalikkusele suunatud mõttevälgatust, kui et konstruktiivset ja siirast ettepanekut. «Igal juhul on lähtub Keskerakond põhimõttest, et üks läbirääkimine korraga,» ütles Hanimägi.

Pressiesindaja sõnul soovib Keskerakond Eestile valitsust, mis keskendub oma eesmärkides ka nendele inimestele, kellel on rohkem riigi tuge vaja ning kellest on viimaste aastate majanduskasv paraku mööda läinud.