Martin Repinski: mingit parteilist puhastust ei ole

Temaga on sama lugu, mis Piiaga. Ta on olnud pikalt ühes ametis, ja kuna ma tegelen oma meeskonna moodustamisega, siis….

Mitu aastat ta on töötanud?

Kui ma ei eksi, siis peaaegu kakskümmend. Rohkem kui kümme.

Jällegi, see ei ole sisuline argument. Missuguseid lepingulisi kohustusi ta ei täitnud?

Kui oleks soov vallandada inimesi konkreetsete rikkumiste pärast, siis oleksin ma teistmoodi käitunud: teinud hoiatuse, ja leping oleks lõpetatud tööandja algatusel.

Selle asemel te lihtsalt survestasite inimesi?

Ei survestanud. Me lihtsalt rääkisime ja otsustasime, et nii on parem nii töötaja kui ka meie jaoks. Ei ole õige see arusaam, et inimesed peavad kümne küünega oma ametist kinni hoidma ja töötama pensionini või elu lõpuni ühes kohas. Riigiasutustes on nii, et viie aasta möödudes toimub konkurss. See võimaldab vaadata laiema pilguga, missugused inimesed, ideed ja mõtted on olemas. See on ka võimaluse andmine noortele. Me peame andma võimaluse ka teistele inimestele.

Keskraamatukogu direktor Ingrid Spitz ei võtnud teie „ettepanekut“ vastu, seetõttu vallavalitsus vallandas ta vallavalitsuse maine kahjustamise ettekäändel. Mainekahju seisnes selles, et Spitz ta oli valmis ajakirjanduses oma kogemusest rääkima. Millest see räägib?

Ingridist ma võin rääkida, sest temaga meil ei olnud seda kokkulepet, et ei kommenteeri. Ühel esmaspäeval rääkisin talle, et võiks tulla teatud muutused ja raamatukogule uus juht – ja temale pakkusin uut töökohta. Ta võinuks minna juhtima uut noorte kultuuri- ja huvikeskust. Tema küsis, palju palka saan. Mina vastasin, et natuke vähem. Ta ei olnud sellega nõus. Pakkusin talle poole aasta kompensatsiooni, sest ta oli raamatukogus töötanud rohkem kui kakskümmend aastat. Ta lubas mõelda reedeni, aga vahepeal läks ta meediasse ja hakkas aktiivselt tegutsema vallavalitsuse vastu.

Milles see vastutegutsemine seisnes?

Ta hakkas rääkima, et see on ebaõiglane ja et ta ei saa aru. Normaalne olnuks, kui ta oleks öelnud, et ta ei ole selle ettepanekuga nõus, ja mõtleme edasi. Siis oleks ta võinud tõenäoliselt ka raamatukogus edasi töötada. Aga kui inimene juba agressiivselt käitub, siis on raske koostööd teha. Vallavanema ja asutuse juhi vahel peab olema hea suhe ja ühine arusaam tulevikust.

Miks sotsiaalmaja juht Ralf Burk ametisse ei sobi?

Tema ei ole minu meeskonna liige.

Sellel peab olema põhjendus.

Ei ole mingit põhjendust. Tema on lahkumas poolte kokkuleppel.