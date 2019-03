70 protsenti EKRE valijaid hääletas valimislubaduste järgi

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE vahel peetavate koalitsioonikõneluste üks põhiküsimusi on, kui palju ja millised kolme erakonna valimiste eel antud lubadused saavad võimuleppesse. Lubadusi anti palju ja eelkõige paistis silma EKRE, kelle lubadused olid valitsuse seni aetud poliitikast enim eristuvad. Postimehe tellimusel Kantar Emori läbi viidud küsitlusest selgub, et erinevalt arvamusest, nagu poleks EKRE valijatele erakonna antud lubadused olulised, arvavad valijad vastupidi.

68 protsenti inimestest, kes valimistel andsid hääle EKRE poolt, põhjendasid nüüd oma otsust sellega, et EKRE programm ja valimiste eel antud lubadused kattusid nende maailmavaatega. Seega võib eeldada, et neile valijatele on partei edasisel toetamisel samavõrd oluline ka see, kas EKRE hakkab oma lubadusi ka ellu viima.