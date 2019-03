Siseminister on Helmete ähvarduse pärast mures: see on üleskutse vihale ja vaenule, punkt

Siseminister rääkis «Ringvaates», et kui kuulata ära terve «Räägime asjast» saade, siis seal on öeldud lause: «Kui meie asi untsu aetakse ja kui meie viskame tiku püssirohutünni, siis on plahvatus. Ja seda ei hoia ära ükski süvariik, seda ei hoia ära ükski Euroopa Komisjon. See plahvatus tuleb.»

«See on üleskutse vihale ja vaenule. Punkt,» rõhutas siseminister.

Raik märkis, et tänane siseministrite ühisavaldus ei ole mitte suunatud Mart ja Martin Helme vastu, vaid selle vastu, et ühiskonnas levitatakse hirmu ja viha.

Siseminister avaldas heameelt, et enamik endisi siseministreid tema koostatud avaldusega ühines. Nende seas, kes avaldusega ei ühinenud, oli Raiki sõnul nii neid, kellega ei õnnestunud ühendust saada kui ka neid, kes erinevatel põhjustel ütlesid ära.

Raik tunnistas, et ta on Helmete väljaütlemiste pärast mures ja tuletas meelde 2007. aasta pronksiöö rahutusi. «Ärme lase asjadel minna aina kaugemale ja kaugemale. Kevad tuleb ja ühel hetkel ongi inimesed tänaval ja neid haavu me lakuksime ja lapiksime ikka väga-väga kaua aega,» märkis Raik.