Ilmar Raagile meenutab Helmete lubatud «plahvatus» Aafrika riikide kogemusi

Esimene võimalus on Raagi sõnul nn vaikse tsükli stsenaarium, mis peab silmas, et poliitilisel maastikul toimuvad ikka tõusud ja mõõnad: mõnu uus jõud tekib ja siis kaob vaikselt – ning tema teemad lähevad üle teiste erakondade või liikumiste agendasse. «On võimalik, et mõne aja pärast hakkab EKRE populaarsus murenema, nõnda nagu murenes Res Publica populaarsus, nagu Keskerakond praegu vähikäiku teeb, nagu oli Reformierakond vahepeal suures madalseisus,» arutles Raag. «Miski ei ütle, et EKRE on tuhande-aastase rahuriigi garantii.»

Teine ja kõige halvem variant on Raagi sõnul see, et rahulolematus jääb pulbitsema, et kuhugi ei kao, ja pöördepunktiks on plahvatus. Selliseid arenguid on ette tulnud mitmes maailma riigis. «Helmete esinemine (viide Mart ja Martin Helme ähvardamisele tänavarahutustega juhul, kui EKRE võimule saama ei peaks – VK) meenutas mulle Aafrika riikide kogemusi, kus tekivad verised tihti pärast valimisi tänavarahutused – kui mõni osapool ei ole rahul valimistulemustega või võimu jaotamisega pärast valimisi: demokraatlik protsess ei olnud nende meelest piisav ja seda on vaja mõne vägivaldse sammuga toetada,» kõneles ta. «Aafrika grupeeringute ja erakondade retoorika on enamasti valgemast valgem, nad kasutavad kõige paremasse tulevikku suunavaid ilusaid sõnu. Jutt on selline, et teist väljapääsu ei ole.»