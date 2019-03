Madal reiting teeb Ratase murelikuks

Ratase sõnul on ta viimasel ajal saanud mitmeid sõnumeid nii koalitsiooni toetajatelt kui ka vastastelt. «Paraku ei ole poliitikas kunagi võimalik moodustada sellist valitsust, mis omaks kõigi toetust, sest alati jäävad mõned erakonnad ja maailmavaated ka opositsiooni. See on demokraatliku riigikorralduse loomulik osa.»

Keskerakond kukkus reitingutabelis kolmandaks

Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori viimasest uuringust selgus, et Reformierakonda toetab 32 protsenti valijatest: valimistel oli see näitaja 29 ja märtsi keskel 30. Keskerakond on aga pidevas kukkumises – kui valimistel said nad 23 protsendi toetuse, siis märtsi keskel oli see number kukkunud 19 peale ja nüüd 17 protsendile. Sealjuures on Keskerakonnast möödunud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle toetus on kõigil kolmel mõõteajal püsinud 18 protsendi peal.