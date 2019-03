Juba eelmine, kümme päeva pärast riigikogu valimisi Postimehe tellitud Kantar Emori uuring näitas, et Keskerakonna toetus on hakanud kahanema. Et see polnud juhuslik ega küsitlusele vastanute ühekordne valimisjärgne emotsioon, näitab värske uuring: Keskerakonna toetus on veelgi vähenenud ning nüüd jääb peaministripartei reitingu poolest alla juba ka EKRE-le, kellega Keskerakond koalitsioonikõnelusi peab.