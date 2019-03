Evelin Ilves kandideerib Euroopa Parlamenti roheliste nimekirjas

Evelin Ilvese poliitikasse siirdumisest on räägitud varemgi. Ka enne eelseisvaid riigikogu valimisi tunnistas ta ise, et kaalub kandideerimist, kuid loobus sellest. 25. veebruaril ütles Ilves ERRi uudisteportaalile, et on valmis europarlamenti kandideerima, kuid ei soovinud siis veel öelda, millise erakonna ridades.

«Nimekiri on koostamisel ja ma ei taha praegu rohkem rääkida, kes ja mis kohal on. Aga ma ei hakka salgama, et ta on tundnud huvi,» ütles Kallas. Evelin Ilves oli pühapäeval Postimehe kommentaaripalvele vastates napisõnaline, kuid tõdes, et pole kandideerimisplaani maha matnud. «Mul ei ole enne teisipäeva uudiseid ega kommentaare,» ütles ta.