Mart ja Martin Helme ähvardavad: kui läbirääkimised tuksi keeratakse, tuleb plahvatus

Pühapäeval eetris olnud raadiosaates «Räägime asjast» möönsid Helmed, et kuigi palju raskeid küsimusi on veel läbi arutamata, on nad seni koalitsiooniläbirääkimistel edukad on olnud, seda hoolimata ajakirjanduse, eriti Postimehe ja Eesti Rahvusringhäälingu valedele. «Immigratsiooniteemal oleme saanud kõik, mida oleme soovinud,» ütles Martin Helme.

Helmed meenutasid viimaseid presidendivalimisi ja Mart Helme märkis, et lõpuks määrati meile president sisuliselt Euroopa Komisjoni poolt. Pärast riigikogu valimisi on tema sõnul tekkinud sarnane olukord: «Euroopa Komisjonis oli otsustatud, et Eesti peaministriks peab saama laitmatult eurotruu, Euroopa Komisjonis läbi katsutud Kaja Kallas. Ja ennäe: asi lendas vastu vahtimist! Läbirääkimisi asusid pidama jõud, mis on Euroopa Komisjonile täiesti vastuvõetamatud. Ja see seletabki marutõbe, mis on Eestis lahti läinud.»

Martin Helme ütles end olevat kindel, et valitsuse ametissekinnitamise poolt tuleb 56 häält keskerakondlase Raimond Kaljulaidi ja Reformierakonna tegevusest hoolimata. «Mul ei ole mingit muret selle pärast,» rääkis ta. «See nõuab parteisisest pingutust Jüri Rataselt, ülesostmisi ja käteväänamisi, aga ma ei näe varianti, et see Reformierakonna operatsioon koos Raimond Kaljulaidiga (Keskerakond - VK) kuhugi jõuaks.»

Mart Helme lisas, et süvariik on oma analüüsid ammu teinud ja saab aru: kui Keskerakond läheb lõhki, siis tekib nõrk vene partei, mis see edu ei saavuta. «Keskerakonna eesti valija, eriti maal elav valija, jookseb üle EKRE toetajate poole. See on nii ilmselge.»

Martin Helme sõnul on EKRE valijad väga mõistlikud ja saavad aru, et erakond ei saa valitsusse minnes kõike, mis programmis kirjas on. «On terve hulk inimesi, kes ütlevad: kas tahate, me tuleme teie toetuseks meelt avaldama,» kõneles ta. «Me ütleme: ei, praegu pole vaja, see ajab asja ainult kuumemaks. Aga kui süvariigil, meediatööstuskompleksil ja Reformierakonnal õnnestub need koalitsiooniläbirääkimised tuksi keerata, siis need hungveipingide väikesed demonstratsioonid on morsipidu võrreldes sellega, mis meie toetajad tänaval korraldama hakkavad – kui meid lükatakse kõrvale ebaausate võtetega. Marrakeshi miiting riigikogu ees on selle kõrval väike pühapäevane jalutuskäik. Mõelge nüüd natuke järele, kuhu te ajate Eestit.»

Mart Helme lisas: «Reformierakond andku endale kogu enda upsakuses andku endale aru, et nad mängivad tulega. Eestis on 300 000 vaest või vaesuse piiril elavat inimest, kes vihkavad Reformierakonda. Enamik nendest on kolme praegu koalitsiooni moodustava erakonna taga. Kui meie asi untsu aetakse ja meie viskame tiku püssirohutünni, siis on plahvatus. Seda ei hoia ära ükski süvariik, seda ei hoia ära ükski Euroopa Komisjon. See plahvatus tuleb.»

«See ühiskondlik pinge, mis praegu on, on võrreldes sellega, mis tekib siis, kui meid kõrvale lükatakse, lapselalin,» lisas Martin Helme.

«Kas need tüübid ei saa aru, et kogu see nädalaid kestnud mõnitamine, pole sügavalt solvanud mitte ainult sadat tuhandet meie toetajat, vaid mitut sadat tuhandet inimest,» sõnas Mart Helme.

Martin Helme sõnul käib tegelikult kampaania demokraatia vastu, demokraatliku valitsuse moodustamine protsessi vastu. «Öeldakse, et on mingisugused seisukohad, mis on meile nii ebameeldivad, et me oleme pigem valmis suunama riigi sisekonflikti, lõpetama ära parlamentaarse demokraatia kui lubama, et võimul osaleb demokraatlikult valitud erakond, kes meile ei meeldi. Selle sõnumi peale peaksid kõigil inimestel varbad hirmust kronksu minema.»