Fotod ja video: Isamaa esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on kindral Riho Terras

Terras põhjendas kandideerimist sellega, et on end alati seostanud Isamaaga ning seetõttu, et Isamaa tegi talle ettepaneku.

Seeder ütles, et Isamaa loodab saada Euroopa Parlamendis üks kuni kaks mandaati. Kuigi nimekirja esinumber on selge, siis täpne järjestus tehakse teatavaks tuleval teisipäeval. Tunne Kelam selle ette otsa ei kuulu. «Jah, on tõsi, et loodan teatepulga edasi anda, aga see ei tähenda, et ma täie tõsidusega ei kandideeri,» ütles Kelam