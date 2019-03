Kiik: uue valitsuse sünd sõltub kolme partei paindlikkusest

«Mulle tundub, et erakonna esimeestel ja delegatsioonidel see tahe on. Küsimus on ennekõike selles, kas kolme erakonna valimisplatvormide ja maailmavaate pinnalt jõutakse kõigi kolme erakonna valijaid rahuldava koalitsioonilepinguni,» vastas Kiik intervjuus ERR-i uudisteportaali küsimusele, kas kolmel erakonnal on valitsuse moodustamiseks tahe olemas.