Nii nad ütlesid: tants võimukatla ümber

Keskerakonna juhatusest välja astunud Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid teatas eile , et alustab kampaaniat, kus kutsub üles Mihhail Kõlvartit, Yana Toomi ja teisi Keskerakonna poliitikuid lõpetama koostööd EKREga. Sisuliselt tähendab see praegu kõne all oleva võimaliku Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa võimuliidu vastast kampaaniat.

«Küll aga on nendes erakondades, kes seal laua ümber on, väga palju inimesi, kes kahtlevad väga selle koalitsiooni õigsuses Eestile ehk siis need on inimesed, kes peavad lõpuks vajutama nuppu: kas siis hääletama meie positiivsema alternatiivi vastu või siis hääletama selle alternatiivi poolt.»