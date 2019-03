Nädala esimesel poolel ütles peaminister Jüri Ratas raadiointervjuus, et uus, alles loodav valitsus võib olla juba sel aastal olukorras, kus tuleb asuda eelarvet kärpima. Täpsemalt Ratas olukorda ei kirjeldanud, sest see selgub järgmisel nädalal. Aga rahandusministeeriumis osatakse ka täpsete arvudeta eeldada, milline seis üldjoontes on. Seda seisu Ratas teab ja asjad on halvad.