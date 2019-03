E-hääletusel on kolmeastmeline jälgimissüsteem

Ehkki koalitsioonikõnelustel pole e-hääletamisest loobumine läbi läinud, on EKRE esindajad väljendanud seisukohta, et need ei ole usaldusväärsed ega kontrollitavad. «E-valimised on täielik häbiplekk,» ütles erakonna aseesimees Martin Helme teisipäeval ETVs. «E-valimiste usaldusväärsus on olematu. See on üks valimissüsteem, mida pole võimalik jälgida ega kontrollida,» ütles ta. «Senikaua kui üks valimissüsteem pole jälgitav ja kontrollitav, on ta sisuliselt loto. Meile lihtsalt öeldakse, et uskuge. Aga mina ei usu, ma tahan jälgida ja kontrollida.»