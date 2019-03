Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimukõnelustel on ühe teemana palju kõneainet saanud abort. Kes on mida selle kohta öelnud? Postimees võtab selle teema kokku lühikese animatsioonide seeriaga «Nii nad ütlesid».

Eestis tehtud abortide statistikast on näha, et enim aborte tehti 1971. ja 1972. aastal, kokku vastavalt 42 256 ja 42 309 aborti. Sellest saati on abortide arv üsna stabiilselt langenud, vaid üksikutel aastatel on näha väikest tõusu. 2000. aastaks olime jõudnud juba 15 000 abordi ligi, alates 2009. aastast on aga abortide arv aastas jäänud alla kümne tuhande.