Raimond Kaljulaid alustas kolmikliidu-vastast kampaaniat

«Mida teha, et EKRE ei pääseks valitsusse? Nagu olen mitmel pool kirjutanud ja rääkinud – punane stopp-nupp nende kõneluste peatamiseks on Keskerakonna n-ö vene tiiva käes,» selgitas Kaljulaid.

Nii alustaski ta täna kampaaniaga, kus kutsub Kõlvartit, Toomi ja teisi Keskerakonna poliitikuid veel kord kaaluma, millised on nende võimalused EKRE peatamiseks. «Leian, et meil on vastutus nii Keskerakonna valijate kui Eesti ees,» teatas Kaljulaid pressiteate vahendusel. Ta toonitas, et Keskerakonna valija ei ole andnud mandaati läbirääkimisteks EKREga, samuti lubas Keskerakond enne valimisi, et ei tee koostööd EKREga.

«Mõistan, see on mõnevõrra pretsedenditu ja uus, et üks erakonna liige sellisel viisil oma kolleegide poole pöördub. Kuid ajad on erakordsed. Ning erakordne on ka kahju Eestile, kui EKRE saab valitsusse,» lisas ta.

«Minu kolleegid on targad ja ettenägelikud poliitikud, kes tunnetavad väga selgelt vastutust erakonna valijate ja ühiskonna ees. Mõistan täielikult nende muret erakonna tuleviku pärast – kindlasti ei ole tegemist lihtsate otsustega, mis tuleb langetada,» lisas Kaljulaid.

Hetkel arvestavad koalitsiooni moodustavate erakondade juhid riigikogus 57 mandaadiga. Seega piisaks võimuliidu nurjamiseks seitsme inimese meelemuutusest. «Piisab sellest kui seitse Keskerakonna poliitikut ütleb, et nemad EKRE valitsusse võtmist toetada ei saa ning on vajadusel valmis tulema riigikokku ning vastavalt hääletama. Sel juhul ei ole enam võimalik kõnelusi edasi pidada,» lisas Kaljulaid.

Raimond Kaljulaid astus Keskerakonna juhatusest välja pärast seda, kui erakond otsustas häältega 13:4 toetada võimuläbirääkimiste alustamist EKREga. Koostöö vastu oli Raimond Kaljulaid, Mihhail Kõlvart, Yana Toom ja Vadim Belobrovtsev, kuid viimased kolm otsustasid juhatuses tööd edasi jätkata.

Eile kinnitas ka Reformierakonna esimees Kaja Kallas, et partei otsib praegu liitlasi, kes riigikogus toimuval hääletusel ei toetaks loodavat Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliitu.

«Küll aga on nendes erakondades, kes seal laua ümber on, väga palju inimesi, kes kahtlevad väga selle koalitsiooni õigsuses Eestile ehk siis need on inimesed, kes peavad lõpuks vajutama nuppu: kas siis hääletama meie positiivsema alternatiivi vastu või siis hääletama selle alternatiivi poolt.»

«Need ei ole ainult vene inimesed Keskerakonnas, vaid neid on ka teisi, kes erinevatel põhjustel ei ole üldse õnnelikud selle koalitsiooni sündimise üle,» selgitas Kallas. Konkreetseid nimesid Kallas ei nimetanud, kuid kinnitas, et nendega suheldakse pidevalt.