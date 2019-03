Senine võimumürgel on alles eelmäng

Isegi 3. märtsil toimunud riigikogu valimiste tulemused pole veel ametlikult kinnitatud. Pärast valimisi esitati vabariigi valimiskomisjonile 14 kaebust, millest 12 on jõudnud riigikohtusse. Riigikohtul on otsuse langetamiseks aega seitse tööpäeva. Riigikohus on teada andnud, et nemad kasutavad kogu ettenähtud aja ära, sest kaebuste hulk on suur. See tähendab, et riigikohtu otsust on oodata 27. märtsil, tuleva nädala kolmapäeval.

Eeldatavasti koguneb valimiskomisjon 28. märtsil. Siis avalikustatakse valimistulemused Riigi Teatajas. Seejärel saab president riigikogu kokku kutsuda – tal on selleks aega kümme päeva pärast seda, kui tulemused on Riigi Teatajas ilmunud. Uue riigikogu kokkukutsumisega astub praegune valitsus tagasi.

Presidendi ettepanek

Kui riigikogu koosseis on kinnitatud ja praegu ametis olev valitsus tagasi astunud, siis nimetab president 14 päeva jooksul peaministrikandidaadi, kellele teeb ülesande moodustada uus valitsus. 11. märtsil andis president Kersti Kaljulaid teada, et teeb ettepaneku moodustada valitsus valimiste võitjaerakonna juhile ehk siis Reformierakonna juhile Kaja Kallasele. See oli ajast etteruttamine, sest praegu Stenbocki majas peetavatel läbirääkimistel Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa esindajate vahel Reformierakond ei osale, st moodustamisel on ilma oravateta võimuliit. Mäletatavasti lükkas Keskerakond tagasi Kaja Kallase tehtud ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisi alustada – põhjendusega, et kui Reformierakonna 500eurone tulumaksuvabastus kõigile teoks teha, kulub selle peale 250 miljonit eurot ja ühegi Keskerakonna valimislubaduse täitmise, iseäranis erakorralise pensionitõusu jaoks raha ei jäägi. Samuti süüdistas Keskerakond Reformierakonda ülbuses ja juba enne laua taha istumist punaste joonte tõmbamises.

Edasine ajaraam näeb seaduse kohaselt välja niisugune: kui president on peaministrikandidaadi nimetanud, esitab viimane 14 päeva jooksul riigikogu ettekande valitsuse moodustamise aluste kohta ning riigikogu langetab otsuse talle selleks volituste andmise kohta.

Kui peaministrikandidaat on riigikogult volitused saanud, siis esitab ta seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab valitsuse ametisse kolme päeva jooksul. Kui peaministrikandidaat ei saa riigikogu poolthäälte enamust, ei suuda valitsust moodustada või loobub sellest, on presidendil õigus seitsme päeva jooksul õigus nimetada teine kandidaat. Kui president seitsme päeva jooksul teist kandidaati ei esita, loobub sellest või kui teine kandidaat ei suuda valitsust moodustada – või ei saa riigikogult selleks volitusi –, läheb peaministri kandidaadi ülesseadmise õigus riigikogule. Siis seab riigikogu üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu presidendile. Kui see jääb 14 päeva jooksul tegemata, kuulutab president välja erakorralised valimised.

Võimalikud võimuliidud