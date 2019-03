Kasela: Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliitu kavandati juba enne valimisi

Kasela sõnul on see suhteliselt väike seltskond, kes praegu võimu pärast võitleb ja püüab oma võimu säilitada. «Mina ei näe, kuidas Ratas sellest protsessist võita saab,» sõnas ta. «Lootus, et temast saab Püha Jüri, kes taltsutab EKRE… Koalitsiooni fookus on ikkagi Jüri reetmisel ja EKRE radikaalsel osal.»

Kasela hinnangul näitab valimistulemus, et senine koalitsioon kaotas ja valijad hääletasid muutuse poolt. «Tuleb aru saada, et kodanikuaktiivsus ei tähenda seda, et kord nelja aasta tagant annavad inimesed hääle, ja siis võimule saanud seltskond toimetab nii, nagu ise arvab. Me ei räägi ju sellest, käputäis peavoolumeediat oleks selle teema tõstatanud. Valitsus peab juhtima 1,3 miljonit inimest.» Kasela on üks «Kõigi Eesti» liikumise algatajaid.