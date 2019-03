ÜLEVAADE: Kolmikliidu senised lubadused ning teemad, mis laualt aina edasi tõstetakse

- politsei- ja piirivalveameti alla tuleb oma struktuuri, oma juhtimisega tugevdatud piirivalve. See tähendab ka seda, et soovime Sisekaitseakadeemia kaudu laiendada õppimisvõimalusi.

Mart Helme EKRE sõjaväestatud piirivalve lubadusest valijatele ning sellest kolmikliidu tänasest otsusest: «Ega me ei ole kunagi seadnud kitsendavaid piire selles suhtes, kuidas see peab struktuuriliselt välja nägema.»

Esmaspäev, 18. märts

Teisipäev, 19. märts

«Kõik praegused koalitsioonikõnelustel osalevad erakonnad on lubanud aktsiisipoliitika muutmist,» ütles Martin Helme ja lisas, et tõsi küll, Isamaal oli ka maksurahu lubadus, kuid neilgi oli sees punkt, et piirikaubandusega tuleb midagi ette võtta.

Lisaks on Martin Helme sõnul arutlusel ka elektriaktsiiside, gaasiaktsiiside ja kütuseaktsiiside langetamised, kuid kuna need langetused on selgelt eelarvelised, tuleb kõigepealt eelarve kalkulatsioonid ära oodata.

Kolmapäev, 20 märts

Tähelepanek: punased jooned joonistati juba esimesel päeval maha

Enne ametlikke kõnelusi välja käidud erakondade prioriteedid kipuvad suuresti kattuma teemadega, mis seni õhku on jäänud. See annab märku, et erakonnad kritseldasid oma punased jooned tegelikult juba esimesel päeval maha.

Pärast seda, kui Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas esmaspäeval, 11. märtsil teatas, et plaanib alustada võimukõnelusi EKRE ja Isamaaga, toonitas ta, et Keskerakond soovib panustada eesti keele õppesse venekeelsetes lasteaedades ja koolides, kuid kindlasti on keeruline lõpetada päeva pealt tänane lähenemine. Samuti hakkas pead tõstma ka Keskerakonna sisemine vastasseis: pole ka imestada, alles novembris kinnitas Ratas, et peab koalitsiooni EKREga mõeldamatuks. Tänaseks on asi nii kaugele läinud, et Keskerakonna juhatusest protestiks lahkunud Raimond Kaljulaid on algatanud kampaania võimuliidu nurjamiseks. Lisaks ootavad Keskerakonna valijad kulukat lubadust: pensioni erakorralist tõusu.

«Me alustame läbirääkimisi rasketest teemadest. Keerulised teemad on rahvaalgatus, kooseluseadus, piirivalve taastamine, Rail Baltic,» sõnas Mart Helme. Olgu märgitud, et ka Isamaa ei ole kooseluseaduse vastuvõtmist toetanud.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder toonitas, et erakond paneb läbirääkimistel kindlasti lauale ühe oma erakonna põhilubadustest – pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise. «EKRE on teatanud, et nad toetavad teise samba vabatahtlikuks tegemist. Ja ma usun, et küllap on võimalik ka sellel teemal Keskerakonnaga läbi rääkida,» on Seeder öelnud.