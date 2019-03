Saarts: kolme partei koalitsiooni läbikukkumine tooks kaasa teise Eesti pettumuse ja radikaliseerumise

«Ma arvan, et täna on kõigil kolmel osapoolel päris suured riskid selle koalitsiooniga seoses ja ma usun, et kõik kolm seda tunnetavad ka,» ütles Saarts.

Saatekülaline märkis, et kui kolme erakonna koalitsioon ebaõnnestub, siis on sellel Eestile väga negatiivne tulem. «Ma sõnastaks seda nagu teise Eesti pettumuse või kustutamisena. Selles mõttes, et venekeelsed inimesed on nüüd pettunud Keskerakonnas ja neil ei ole enam valikut. Kui nüüd EKRE välja kukub koalitsioonist ja see asi ei õnnestu, siis on see nii-öelda eestikeelne teine Eesti väljaspool Tallinna ja Tartu «kuldset ringi» pettunud,» arvas Saarts.