Galerii: fraktsiooniruumid EKRE-le loovutavad sotsid jätsid uutele asukatele «üllatuse»

Riigikogu esimees Eiki Nestor kolimisega ei kiirusta

Eiki Nestor on riigikogu esimees olnud alates 2014. aasta märtsist. Ta märkis, et kabinetiga on ta päris harjunud ja laupäeviti, kui Toompea lossis on rahulik, oli hea oma kabinetis kirjatööd teha. Kabinet on Eesti ajalooga seotud esemeid täis. Nestori kabinetis asuva väiksema laua ümber on näiteks 1930. aastatest pärinevad tugitoolid. «Kui soovite näiteks tunda ühist tagumikutunnet Konstantin Pätsiga, istuge mõnda neist toolides, kuna väga suure tõenäosusega on Päts samas toolis istunud,» märkis Nestor.