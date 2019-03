Elurikkuse erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel

«Mul on hea meel, et meie liikmed on valmis edasi panustama erakonna arengusse,» sõnas juhatuse liige Artur Talvik. «Me oleme algusest peale demokraatlikult oma erakonda üles ehitanud ja me hääletame sellised otsused läbi. Igal liikmel on sõnaõigus ja otsuseid ei tee väike grupp inimesi kusagil tagatoas. Liikmed on oma sõna öelnud ja nüüd tuleb hakata tegutsema.»

«Ka EP valimistel on kautsjon ja sedapuhku 2700 eurot iga kandidaadi kohta, ehk seda kas me läheme täisnimekirjaga või osalisega, määrab jällegi raha,» ütles ERE juhatuse liige Lauri Tõnspoeg. «Reaalselt piisaks meile ju kahest kandidaadist, sest vaevalt mõni erakond seal kolme kohta saab, aga meil on nüüd natuke veel aega mõelda ja arutada. Kuna meil elukutselisi poliitikuid ei ole erakonnas, siis keegi väga suurest rõõmust lakke ei hüppa, et ta aastateks Brüsselisse «asumisele» saadetakse, aga paraku tehakse seal Eesti tuleviku jaoks olulisi otsuseid ja me peame neid meile kasulikus suunas mõjutama. Tänavused valimised on märgilise tähtsusega, et kas Euroopa Liit jätkab suveräänsete riikide liiduna või hakkab liikuma föderaalriigi poole, mille ilminguid on praegu juba näha ja siin peavad eestlased väga nutikalt asju ajama, et oma otsustusõigust ja vabadust kaitsta.»